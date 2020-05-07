Всем жителям Карелии разрешат гулять

С 12 мая все жители Карелии, в том числе крупных городов и Петрозаводска, смогут свободно гулять. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Мы хотим разрешить всем гражданам, в том числе проживающим в крупных населенных пунктах, совершать прогулки в придомовых территориях, парках, скверах, городских лесах.

Губернатор подчеркнул, что места для прогулок должны определить местные власти.

Соответствующий список будет приниматься органами местного самоуправления,

– сказал Парфенчиков. Глава Карелии призвал во время прогулок придерживаться социальной дистанции.

«Не надо собраний пенсионеров с палками. Сегодня группа пенсионеров прошла с палками, завтра десять мест в госпитале будет занято. Не надо идти на детскую площадку. Даже если в лесу, в парке - никаких компаний, никаких шашлыков», - заявил Парфенчиков.