МВД напомнило о необходимости соблюдения противопожарной безопасности

Жителям республики напомнили о том, что во многих районах республики уже начался пожароопасный сезон. Соответствующий приказ был подписан в Министерстве природных ресурсов и экологии Карелии 20 апреля.

Так пожароопасный сезон объявлен на территории Олонецкого, Кондопожского, Лахденпохского, Питкярантского, Сортавальского, Пряжинского, Прионежского, Пудожского, Суоярвского районов и Петрозаводска с 1 мая 2020 года. На территории Лоухского, Калевальского, Кемского, Беломорского, Медвежьегорского, Муезерского, Сегежского районов и Костомукши пожароопасный сезон начнется чуть позже - с 15 мая 2020 года.

«Сотрудники полиции принимают все меры по контролю за обстановкой, связанной с пожарами. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, будет обеспечено ограничение посещения лесов. Дополнительные наряды полиции будут задействованы в предвыходные, выходные и праздничные дни для патрулирования мест, используемых гражданами для отдыха на природе, а также в лесных массивах, природоохранных зонах в том числе в целях недопущения нарушения установленного режима самоизоляции», - сообщили в МВД Карелии.

Стражи порядка порекомендовали жителям республики отказаться от пикников с поджиганием костров. Кроме того, не следует поджигать траву при проведении сельхозработ и рубить лесные насаждения.