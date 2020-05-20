В правительстве Карелии рассказали о газификации Салми и Ряймяля

В населенных пунктах Ряймяля и Салми в Питкярантском районе продолжают возводить газопровод. Строительство ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года».

Согласно госконтракту, работы должны быть завершены к концу ноября. Между тем подрядчик намерен сдать объект до конца августа. По сообщению пресс-службы правительства республики, на сегодняшний день проложено 36,5 км труб при общей протяженности сети 39,8 км.

Специалисты подводят отводы до фасадов жилых домов. Когда позволит погода, рабочие проведут асфальтирование и выполнят подсыпку грунта. Сообщается, что в Ряймяля работы были выполнены два месяца назад, сейчас проходит этап благоустройства.

В правительстве отмечают, что к тому моменту, когда будут построены газораспределительная станция «Питкяранта» и газопровод-отвод, по которому газ придет к поселкам, внутри поселений сети уже будут готовы и останется только к ним подсоединиться.

Также прихода природного газа ждут жители деревни Тукса в Олонецком районе. Работы по прокладке сетей распределительного газопровода продолжаются. Из 29,7 км проложено 13,8 км. Подрядчик рассчитывает завершить работы осенью 2020 года.