Парфенчиков рассказал, как коронавирус проникает в Карелию

20 мая на заседании правительства глава РК Артур Парфенчиков подробно остановился на ситуации, сложившейся в Олонецком районе, где зафиксировано массовое заражение коронавирусом. Эпицентром стал поселок Ильинский, где накануне было выявлено сразу 12 заболевших.

«В основном мы констатируем, что это происходит, как правило, путем завоза инфекции из-за пределов республики. Сегодня основным направлением завоза является Петербург, Ленинградская область. С этих направлений к нам поступают инфицированные. Мы видим, что это прежде всего люди, которые приезжают к своим родственникам. В частности, ситуация в Олонецком районе связана с тем, что местные жители принимают своих знакомых, родственников у себя дома. Кто-то соблюдает меры изоляции, и в таком случае заболевает семья принимающая. Где-то есть факты нарушения жесткого режима изоляции, и тогда инфекция выходит за пределы семейных контактов»,

– сказал Артур Парфенчиков.

Помимо гостей, которые хотят отдохнуть в Карелии, в республику возвращаются люди, работающие вахтовым методом в Москве и Санкт-Петербурге. Они также становятся источников распространения коронавируса.

Парфенчиков отметил, что туристы, которые разбивают на территории Карелии палаточные лагеря, пока не стали причиной вспышки инфекции.

«У нас пока факты завоза инфекции – это, в основном, или даже на 100 процентов родственные связи. Видимо, те туристы, которые приезжают пожить в палатках, они в этих палатках инфекцию и оставляют. И вместе с этими палатками увозят ее обратно», – отметил губернатор.

Глава Карелии рассказал, что решается вопрос о полном закрытии поселка Ильинский и села Видлица.

«Это сделали уже с сегодняшнего дня»,

– добавил он.

Он предупредил о том, что без уважительных причин нельзя принимать гостей из других регионов. Артур Парфенчиков рассказал, как убеждал жительницу Санкт-Петербурга не приезжать на выходные к сестре-врачу из поселка Ильинский. Он напомнил, что в зоне риска оказался видлицкий интернат, «потому что одной из работниц видлицкого интерната захотелось очень сильно пообщаться».

«Сегодня под угрозой заражения весь видлицкий интернат»,

– сказал губернатор.

Он призвал жителей республике ограничить до минимума контакты, особенно с родственниками и знакомыми из других регионов.

«Не магазины, ни парикмахерские при ответственном подходя являются главными источниками заражения. А вот такие вот трудно объяснимые в нынешних условиях легкомысленные решения… Не время сегодня ходить друг к другу на чай»,

– заметил глава РК.

Напомним, за последние сутки в Карелии подтверждены сразу 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. 13 новых заболевших в Олонецком районе – 12 в Ильинском и один в Видлице. Кроме того, один случай подтвержден в Лахденпохском районе (поселок Хийтола), один – в Прионежском районе (ДНТ «Северные просторы»), один – в Питкярантском районе (поселок Хийденсельга), один – в Суоярви, два – в Петрозаводске.