Цены на гречку стабилизировались

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что цена на гречневую крупу перестала расти. Начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев отметил, что совсем скоро стоимость гречки может вернуться к «докарантинной», пишет РИА Новости.

«Мы сегодня видим, что цены стабилизировались - сейчас килограмм гречневой крупы от 67 до 84 рублей колеблется на полке. Но дороговато, и у нас есть весь потенциал для снижения цен», - рассказал Тенишев в ходе онлайн-конференции.

Ранее ФАС подтвердила картельный сговор производителей гречки. В некоторых регионах стоимость гречневой крупы выросла почти в два раза.