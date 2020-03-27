ФАС подтвердила картельный сговор производителей гречки
По результатам 11 проведенных проверок ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, пишет РИА Новости.
«То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно», - рассказал Артемьев. Глава ведомства отметил, что нарушителям грозит лишение свободы на срок до шести лет в том случае, если факт картельного сговора будет доказан.
«В прошлом году средние цены на гречку выросли на 45 процентов, а в некоторых регионах - почти в два раза. Если в декабре 2018-го эта крупа стоила в среднем 47,96 рубля за килограмм, то в декабре 2019-го - уже 69,7 рубля. Сильнее всего она подорожала в Пермском крае, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае. Специалисты объясняли рост стоимости гречки сокращением посевных площадей на фоне перепроизводства в течение двух предыдущих лет»,
- сообщает источник.
Кроме того, повлияла на стоимость гречки и пандемия новой коронавирусной инфекции. По данным Росстата, за прошлую неделю гречневая крупа подорожала на 2,8 процента.