Специалисты «РКС-Петрозаводск» приступили к замене тепловых сетей

«РКС-Петрозаводск» в рамках реализации инвестиционной программы приступили к модернизации тепловых сетей, расположенных на улицах Железнодорожная и Шотмана. Трубопровод служит жителям уже более 20 лет и нуждается в замене. Сейчас сотрудники АО «ПКС - Тепловые сети» занимаются подготовкой временного трубопровода горячей воды, работы ведутся в районе Железнодорожной улицы.

В общей сложности АО «ПКС - Тепловые сети» заменят около 1,2 км сетей. Трубопровод, который проложат работники АО «ПКС - Тепловые сети», сделан из современных долговечных материалов: преизолированных стальных труб в пенополиуретановой изоляции.

«РКС-Петрозаводск» организовали строительно-монтажные работы таким образом, чтобы потребители не ощутили неудобств: как раз для этого сейчас подготавливают временный трубопровод, а основные работы по модернизации сетей будут проводиться в период плановых отключений отопления и горячего водоснабжения. Завершить работы по замене трубопровода планируется к концу августа.