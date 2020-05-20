20 мая 2020, 15:33
Спасатели сняли застрявшего на высоте специалиста по обрезке деревьев
О спасательной операции в Кемском районе рассказал Дмитрий Петров
Помощь спасателей потребовалась специалисту, который удалял аварийные деревья на севере Карелии. О спасательной операции рассказал глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.
«В очередной раз отлично отработала связка ЕДДС-МЧС. С момента поступления сигнала о человеке, застрявшем на высоте, в течение 5 минут сотрудники МЧС были на месте, отлично отработали и спасли специалиста по обрезке аварийных деревьев»,
- сообщил он на своей странице в социальной сети, сопроводив рассказ несколькими фотографиями.
Фото: vk.com