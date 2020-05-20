Спасатели сняли застрявшего на высоте специалиста по обрезке деревьев

Помощь спасателей потребовалась специалисту, который удалял аварийные деревья на севере Карелии. О спасательной операции рассказал глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.

«В очередной раз отлично отработала связка ЕДДС-МЧС. С момента поступления сигнала о человеке, застрявшем на высоте, в течение 5 минут сотрудники МЧС были на месте, отлично отработали и спасли специалиста по обрезке аварийных деревьев»,

- сообщил он на своей странице в социальной сети, сопроводив рассказ несколькими фотографиями.

Фото: vk.com