20 мая 2020, 15:09
ГИБДД предупредила водителей Карелии о плохих дорожных условиях
Пешеходам и автомобилистам порекомендовали не терять внимательность
Участникам дорожного движения напомнили о необходимости соблюдения мер осторожности: погодные условия на территории республики оставляют желать лучшего.
«Погода на дорогах Карелии - снег с дождем, порывы ветра, ограниченная видимость. Уважаемые участники движения, будьте предельно внимательны на дороге, не торопитесь и соблюдайте меры безопасности»,
- сообщает Госавтоинспекция.
Сильный ветер обрушится сегодня на Карелию. Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и восемь районов республики.