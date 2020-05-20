ГИБДД предупредила водителей Карелии о плохих дорожных условиях

Участникам дорожного движения напомнили о необходимости соблюдения мер осторожности: погодные условия на территории республики оставляют желать лучшего.

«Погода на дорогах Карелии - снег с дождем, порывы ветра, ограниченная видимость. Уважаемые участники движения, будьте предельно внимательны на дороге, не торопитесь и соблюдайте меры безопасности»,

- сообщает Госавтоинспекция.

Сильный ветер обрушится сегодня на Карелию. Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и восемь районов республики.