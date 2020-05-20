Сильный ветер обрушится на Карелию

Республиканское МЧС предупреждает жителей и гостей республики о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во второй половине дня 20 мая местами, преимущественно по восточным и центральным районам Карелии, ожидается усиление северного, северо-восточного ветра порывами до 15-17 м/с.

Уточняется, что под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Беломорский, Кемский, Кондопожский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский, Пудожский районы.

Жителям рекомендовано не приближаться к провисшим проводам; самостоятельно не рубить упавшие на провода деревья; ограничить поездки на личном транспорте; ограничить нахождение детей на улице; не оставлять транспорт и не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход плавсредств в акватории крупных водоемов.