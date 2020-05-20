Погода в Карелии на сегодня, 20 мая

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем прогнозируются осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом. 20 мая будет дуть северо-восточный, северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха днем +5, +7.

В Карелии также облачно с прояснениями. Днем на большей части прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет дуть ветер северо-восточный, северный умеренный, днем местами порывистый до сильного. Температура воздуха днем +5, +10.

В Калевале днем +9;

В Кондопоге днем +7;

В Медвежьегорске днем +6;

В Олонце днем +10;

В Пудоже днем +7;

В Сегеже днем +6;

В Сортавале днем +10;

В Суоярви днем +7.

Ранее синоптики рассказали, когда тепло придет в Карелию. Также стал известен прогноз на первый месяц лета.