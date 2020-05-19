Мокрый снег прогнозируют в среду в Карелии

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем прогнозируются осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом. 20 мая будет дуть северо-восточный, северный умеренный, днем порывистый. Ночью +1, +3. Днем +5, +7.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем на большей части прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью на севере на отдельных участках дорог гололедица. Будет дуть ветер северо-восточный, северный умеренный, днем местами порывистый до сильного. Ночью +3, -2. Днем +5, +10.

В Калевале ночью -1, днем +9;

В Кондопоге ночью 2, днем +7;

В Медвежьегорске ночью 0, днем +6;

В Олонце ночью -1, днем +10;

В Пудоже ночью +2, днем +7;

В Сегеже ночью 0, днем +6;

В Сортавале ночью +1, днем +10;

В Суоярви ночью 0, днем +7.

Ранее синоптики рассказали, когда тепло придет в Карелию. Также стал известен прогноз на первый месяц лета.