Синоптики дали прогноз на первый летний месяц в России

Июнь в Карелии обещает быть теплым и без обильного количества осадков, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.

«Предварительный прогноз на первый летний месяц вполне благоприятный,

– рассказала она.

По словам синоптика, в этом году июнь в некоторых регионах может оказаться теплее, чем обычно. Повезет Москве, а также Московской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областям.

Самый холодный июнь бывает на востоке Северо-Западного округа – в Республике Коми, восточной половине Архангельской области, в Ненецком округе. По ночам там 8-13 градусов тепла, а днем 17-22 градуса. При похолоданиях возможны ночные заморозки.

То есть в Карелии, скорее всего, июнь будет обычным, как говорится в пределах климатической нормы.

«Июнь. Температура воздуха будет в пределах нормы, которая составляет для карельской столицы +13,7 градуса. Дефицит осадков наиболее вероятен на западе Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Карелии, скорее всего, дефицита осадков ждать не стоит»,

– говорилось в вероятностном прогнозе на весну и лето в России.

Добавим, что сегодня синоптики рассказали, когда потеплеет в Карелии до +17 градусов.