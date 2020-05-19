Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 19 мая

Сегодня, 19 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +10+12.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +7+12.

В Костомукше до +8, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +7, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +8, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.