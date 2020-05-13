Минобразования Карелии сообщает об открытии дежурных групп в детсадах

По поручению главы Республики Карелия детские сады начнут свою работу с 26 мая. Будут организованы дежурные детские сады и дежурные группы в ряде дошкольных образовательных организаций, сообщает Министерство образования РК.

До начала работы детских садов в соответствии с распоряжением Артура Парфенчикова работодателям региона необходимо обеспечить индивидуальный подход к организации работы сотрудников, имеющим детей дошкольного возраста. Сотрудникам, которым не с кем оставить детей, должны быть предложены дистанционный формат работы, гибкий график или очередные оплачиваемые отпуска или выходные дни.

Работа дошкольных организаций в таком формате будет организована с соблюдением всех санитарных норм и правил в условиях распространения COVID-19.

В работе детских садов будут учтены все рекомендации Роспотребнадзора. Так, например, каждая группа будет закреплена за конкретным помещением; каждое утро у всех воспитанников и родителей, воспитателей и персонала будет замеряться температура; при входе в здание будут установлены дозаторы с антисептиком; в целом будут усилены дезинфекционные меры в здании детского сада.

Органы местного самоуправления самостоятельно определят, какие дошкольные организации будут работать в режиме дежурных групп.