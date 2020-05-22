Аллерголог рассказала, как преодолеть сложности весеннего периода

Аллерголог Марина Аплетаева рассказала в интервью «Вечерней Москве», как не пострадать от употребления сезонных фруктов и овощей. Врач отметила, что в период весеннего обострения организм может нетипично реагировать на ту еду, которую он прекрасно переносит в другие времена года.

«Очень часто весной люди страдают от такого явления, как перекрестная аллергия на косточковые. Это реакция на яблоки, вишню, черешню, персики, абрикосы — то есть фрукты, в которых есть косточки. В любое другое время годы аллергики могут спокойно употреблять эти плоды, но весной начинают цвести еще и деревья, на которых они растут. Организм испытывает серьезную нагрузку и в итоге выдает реакцию не только на пыльцу цветущих деревьев, но и на сами продукты»,

- рассказала Марина Аплетаева.

В этот период специалист рекомендует воспользоваться таблицами цветения и перекрестных аллергий. Изучив ее, стоит исключить из своего рациона потенциально опасные продуты. «Что касается клубники, это очень спорный продукт. Ранняя клубника действительно нередко вызывает аллергию — дело в том, что выращивают ее с использованием различных химических веществ, и реагирует организм как раз на них, а не на саму ягоду. Именно поэтому многие аллергики спокойно едят уже нашу, подмосковную клубнику, не испытывая никаких негативных последствий», – подчеркивает эксперт.

Ранее агроном посоветовала выбирать фрукты и ягоды по сезонности. Специалист рекомендует не увлекаться ранними арбузами и дынями, а обратить внимание на листовые салаты.