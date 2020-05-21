Агроном посоветовала выбирать фрукты и ягоды по сезонности

Агроном Елизавета Тихонова поделилась с россиянами рекомендациями фруктов и ягод. Советы специалиста опубликовало радио Sputnik. Так, эксперт отметила, что далеко не все культуры сейчас полезно употреблять в пищу. Например, не стоит «набрасываться» на арбузы и дыни, которые уже появились на прилавках российских магазинов.

«Не только потому, что они могут быть выращены с применением стимуляторов и удобрений, но и потому, что совсем уж не сезон для этой культуры. Эффекта хорошего не даст ни арбуз, ни дыня. Если, конечно, они не прибыли из зон, где выращивались в открытом грунте. А если были выращены на гидропонике или в защищенном грунте, то их лучше не использовать», - рассказала Тихонова.

К ананасной землянике также стоит отнестись с осторожностью: для ее хранения могут использовать антибиотики. Впрочем, по мнению эксперта, полезные свойства раннеспелых ягод пересилят отрицательные.

Кроме того, в продаже уже появились ранние сорта персиков и абрикосов. «Бывают очень ранние сорта. Ни персики, ни абрикосы просто так на гидропонике не вырастишь, это выращивание в открытом грунте. Скорее всего, они приезжают откуда-то южнее Узбекистана. Есть их обязательно нужно, но не забывать мыть, потому что все собирается руками. Если есть подозрение, лучше срезать кожицу», - рассказала Елизавета Тихонова.

В этот период года Тихонова посоветовала россиянам отдать предпочтение листовым салатам. Самое главное - тщательно мыть зелень.