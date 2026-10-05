Трех человек пожарные вывели из горящего дома в Суоярви

Накануне в городе загорелся жилой двухэтажный деревянный дом

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Пожар произошел вечером в воскресенье, 4 октября, на улице Победы, 24 в Суоярви. Там загорелся жилой дом. О происшествии сообщили в МЧС Карелии. Специалисты ведомства привлекались для тушения возгорания.



В 19:04 на пульт пожарной охраны поступил сигнал о пожаре. Огнеборцы – 7 специалистов на двух автоцистернах выехали по адресу вызова.

Пожарные вывели трех человек с помощью средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Спасатели быстро потушили возгорание на площади 6 квадратных метров, не дав огню перейти на соседние помещения. В результате пожара была повреждена кухня, уточнили в сводке МЧС.



