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5 октября 2026
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Происшествия

Трех человек пожарные вывели из горящего дома в Суоярви

Накануне в городе загорелся жилой двухэтажный деревянный дом
пожар огонь
Фото сгенерировано Алиса AI

Пожар произошел вечером в воскресенье, 4 октября, на улице Победы, 24 в Суоярви. Там загорелся жилой дом. О происшествии сообщили в МЧС Карелии. Специалисты ведомства привлекались для тушения возгорания.

В 19:04 на пульт пожарной охраны поступил сигнал о пожаре. Огнеборцы – 7 специалистов на двух автоцистернах выехали по адресу вызова. 

Пожарные вывели трех человек с помощью средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Спасатели быстро потушили возгорание на площади 6 квадратных метров, не дав огню перейти на соседние помещения. В результате пожара была повреждена кухня, уточнили в сводке МЧС. 

 

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