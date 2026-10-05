Выдачи ипотеки в России в сентябре выросли на 60%

Всплеск спроса подогрело ожидаемое изменение условий госпрограммы с 1 октября, однако дальше рынок сбавит обороты

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По предварительным данным ВТБ, в сентябре банки страны выдали ипотечных кредитов примерно на 600 млрд рублей. Это почти на 60% больше, чем в августе, и на 50% выше результата сентября прошлого года.

Главным драйвером сентябрьской динамики стало грядущее изменение условий государственной семейной ипотеки с 1 октября. Ожидание новых правил подогрело спрос, и сентябрь стал месяцем с максимальным объёмом выдач в этом году. На долю семейной ипотеки, по оценке банка, пришлось около 64% всего объёма.

Кроме того, сентябрь стал самым сильным месяцем с июня 2024 года, если не учитывать рекордный декабрь 2025 года, когда общерыночный объём продаж составил 800 млрд рублей.

Суммарные выдачи ипотеки в России с начала года, по подсчётам аналитиков банка, перевалили за 3,5 трлн рублей — на треть больше, чем годом ранее.

Семейная ипотека в сентябре устроила себе декабрь — на три месяца раньше календаря. Ее общерыночные выдачи выросли вдвое к августу, примерно до 385 млрд рублей, обогнав на треть ажиотажный июнь и перекрыв январский пик в 325 млрд. Вероятно, этот результат госпрограммы станет максимумом года: дальше рынок неизбежно немного сбавит обороты,

— отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.