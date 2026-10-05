С ожогами попали в больницу: появились подробности пожара в Суоярви

Три человека, которых огнеборцы спасли из горящего дома, были госпитализированы в Суоярвскую ЦРБ

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Накануне пожарные Суоярви спасли трех человек из горящего дома. Спасатели вывели людей в безопасное место с помощью средств индивидуальной защиты органов дыхания, об этом ранее рассказал портал «Петрозаводск говорит».

Пожар произошел вечером в воскресенье, 4 октября, в доме № 24 на улице Победы в Суоярви. Там загорелся жилой дом. В 19:04 на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании в жилом деревянном доме. Огнеборцы – 7 специалистов на двух автоцистернах выезжали на место происшествия.

Подробности огненного происшествия раскрыли в Госкомитете Карели по безопасности.



Прибывшие пожарные зафиксировали интенсивное задымление на месте пожара. Пламя бушевало в кухне – полыхали стена и пол. Огнеборцы оперативно эвакуировали из квартиры женщину, уточнили в ведомстве.

Image Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Пожар потушили в 20:00, разобрав к этому времени и горевшие конструкции. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров.



Три человека – мужчина и две женщины получили ожоги. Пострадавших госпитализировали в Суоярвскую ЦРБ.



Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с легковоспламеняющимися жидкостями, уточнили спасатели.

