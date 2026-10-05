Любителей клюквы предупредили о коварных болотах этой осенью

Сборщиков ягод в Карелии призвали к предельной осторожности из-за затопленных болот

фото «Петрозаводск говорит»

Любителей собирать клюкву предупредили – в этом году на карельских болотах не просто сыро, а стоит вода, можно с легкостью провалиться в трясину. Болота непростые не только в Карелии, но и соседней Ленинградской области.

В паблике «Пряжинское центральное лесничество» рассказали о болоте возле деревни Акулова Гора недалеко от Лодейного Поля. Жительница Карелии наведалась в родительский дом и столкнулась с «аттракционом», какого раньше не случалось, хотя и прежде случалась дождливая осень.

Болото в Акуловой Горе славится коварным заходом: у самой дороги - настоящее море. Опытные сборщики подстроились, делали настилы и метки. Нужно было пройти десять метров по сырой местности, а дальше можно было собирать клюкву, но этой осенью обстановка иная. Сборщикам следует все время контролировать, чтобы нога не утонула, а сапог не слетел. Жительница Карелии предложила лайфхак тем, кто зачерпнул сапогом воду и промочил ноги: «Подходим к ближайшему деревцу для опоры, вытаскиваем ногу из мокрого сапога, с чувством сливаем из него полведра воды и снимаем все три пары носков, обматываем ногу пакетами (у меня их было два) и... продолжаем сбор. Практически те же ощущения, что и ноге в другом, сухом сапоге. Удачи и внимания на болотах!»