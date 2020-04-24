24 апреля 2020, 16:22
Реконструкцией детских площадок займутся в Петрозаводске
Специалисты проверят состояние городков и примут решение, что с ними делать
В карельской столице проходит инвентаризация детских площадок, рассказали в пресс-центре администрации Петрозаводска.
Сломанные конструкции починят, небезопасные или непригодные для дальнейшей эксплуатации элементы демонтируют.
В рамках муниципального контракта планируется устранить дефекты конструкций, выполнить мелкий ремонт оборудования и его покраску, а также заполнить песочницы. Сейчас проверяется целостность объектов, определяется список элементов на реконструкцию и на демонтаж.
Выявлены нарушения в бетонировании ряда конструкций в Детском и Кленовом скверах, а также в Приозерном парке. Претензии будут направлены в адрес подрядных организаций, выполнявших монтаж оборудования. Объекты находятся на гарантийном обслуживании.