Еще 173 человека в Карелии заразились коронавирусом

За последние сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 173 человек в Карелии, в их числе 8 детей. За весь период в республике ковид диагностировали у 59 464 человек, в том числе и у 5 895 детей. Такие данные утром 21 августа представил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.

Выписали еще 186 человек. За все время пандемии поправились 55 954 человека.

Также официально подтвержден один летальный исход. Всего коронавирусная инфекция не пощадила в Карелии 757 человек. (фото fernandozhiminaicela, pixabay.com)