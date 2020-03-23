В Карелии растет число отправленных на самокарантин по коронавирусу

Глава республики Артур Парфенчиков представил оперативную информацию по ситуации с коронавирусом в республике на 23 марта. С начала проведения противоэпидемических мероприятий было проведено 442 исследования, один результат - условно положительный. Число заболевших коронавирусом по-прежнему равно нулю.

32 человека госпитализированы, днем ранее их число равнялось 31, из стационара выписано 12 человек. В самокарантине по коронавирусу находятся 587 человек, днем ранее их насчитывалось 575.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков также представил данные на своей странице в соцсети.