В Карелии 575 человек отправлены на самокарантин по коронавирусу

В Карелии за сутки увеличилось число людей, отправленных на самокарантин по коронавирусу. Если на 21 марта их количество составляло 570 человек, то, по данным на 22 марта, их уже - 575. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

С начала проведения противоэпидемических мероприятий было выполнено 392 исследования на опасную инфекцию, из них один результат условно положительный.

По данным главы республики, 31 человек госпитализирован (увеличение на одного больного за сутки), 8 - выписаны; четверо - в местах обсервации.



Девушка, у которой был получен условно положительный результат анализа на коронавирус, чувствует себя удовлетворительно, симптомов болезни по-прежнему нет. Она находится в стационаре под наблюдением врачей. Ожидаются результаты второго анализа.

Всего должно быть проведено три исследования с обязательным подтверждением в лаборатории «Вектор».