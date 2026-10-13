Врач призвал обратить внимание на 5 сигналов организма – это знаки SOS

Организм сигналит, когда не справляется с перегрузкой

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Организм – умный механизм и всегда дает знать о неполадках. Главное – уметь распознать эти сигналы и понять, что они значат.

Так, если одолели перегрузки, организм попросит о помощи. Специалист указал на пять признаков, которые подает организм, когда не с трудом справляется. Постоянная усталость, нарушения сна, снижение внимания и работоспособности могут говорить о том, что организм не успевает восстанавливаться после нагрузок. Эти сигналы нельзя игнорировать, заявил врач-невролог Алексей Маматов в интервью «Известиям».

По словам специалиста, перегрузка не всегда дает выраженные симптомы. Перегрузка организма может проявляться тем, что человеку труднее просыпаться, концентрироваться, справляться с привычной физической нагрузкой и восстанавливаться после рабочего дня.

Врач призвал не игнорировать, а принять меры: если усталость чувствуется даже после сна, если стало трудно справляться с привычными делами, если бывает трудно сконцентрироваться и снизилась работоспособность, если ухудшился сон и появилось постоянное внутреннее напряжение. На это следует обратить серьезное внимание, так как организму нужно капитальное восстановление.

И отдых не должен ограничиваться одним выходным после долгих недель напряженной работы. Но обязательно необходимы регулярный полноценный сон и соблюдение режима труда и отдыха.