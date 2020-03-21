Водитель легкового автомобиля с прицепом перепутал тротуар с дорогой

Утром 21 марта легковой автомобиль с прицепом выехал из двора на улице Парфенова, 8, в Петрозаводске. Видимо, чтобы не лавировать во дворе, водитель пошел на нарушение ПДД и укоротил путь по тротуару.

Водитель остановился на пешеходной дорожке перед светофором, после чего выехал на проезжую часть и направился далее по улице Ровио.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк» запечатлела маневры автомобилиста на Кукковке. Запись появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По сообщению издания «Штрафы ГИБДД», за езду по тротуару предусмотрен штраф в размере 2000 рублей. Статья 12.15 КоАП РФ регламентирует ответственность движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения.

Фото: chistopol-rt.ru