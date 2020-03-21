Природа в Петрозаводске просыпается после зимы

Ботанический сад ПетрГУ опубликовал в своем паблике серию фотографий «Навстречу весне».





В саду в Петрозаводске распускает сережки лещина обыкновенная, появились бутоны эрантиса весеннего, готовятся к росту побеги пиона крупнолистного и подняли листья вечнозеленые рододендроны.

«Весеннее настроение журчит в душе»,

- прокомментировали пользователи фотографии.

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