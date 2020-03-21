21 марта 2020, 10:18
Природа в Петрозаводске просыпается после зимы
Ботанический сад представил серию фотографий «Навстречу весне»
Ботанический сад ПетрГУ опубликовал в своем паблике серию фотографий «Навстречу весне».
В саду в Петрозаводске распускает сережки лещина обыкновенная, появились бутоны эрантиса весеннего, готовятся к росту побеги пиона крупнолистного и подняли листья вечнозеленые рододендроны.
«Весеннее настроение журчит в душе»,
- прокомментировали пользователи фотографии.
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