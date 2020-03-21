21 марта 2020, 10:18
Соцсети

Природа в Петрозаводске просыпается после зимы

Ботанический сад представил серию фотографий «Навстречу весне»

Ботанический сад ПетрГУ опубликовал в своем паблике серию фотографий «Навстречу весне».



В саду в Петрозаводске распускает сережки лещина обыкновенная, появились бутоны эрантиса весеннего, готовятся к росту побеги пиона крупнолистного и подняли листья вечнозеленые рододендроны.

«Весеннее настроение журчит в душе»,

- прокомментировали пользователи фотографии. 

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Метки: 
Соцсеть
ботанический сад
ПетрГУ
новости петрозаводска
природа
весна
пион