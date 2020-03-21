570 человек отправлены на самокарантин по коронавирусу в Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков и глава республики Артур Парфенчиков представили данные по ситуации с коронавирусом в Карелии за сутки. Так, по информации на восемь часов утра 21 марта с начала проведения противоэпидемических мероприятий было выполнено 352 исследования на опасную инфекцию, из них один результат условно положительный. Между тем в республике, по официальным данным, нет заболевших коронавирусной инфекцией. У 41 человека – подозрение на коронавирус, восемь человек выписаны из стационара, госпитализировано 30 человек.

В настоящее время на самокарантине находятся 570 человек, днем ранее показатель был равен 456. В обсервации находятся 4 человека, днем ранее их насчитывалось 32.

Парфенчиков подчеркнул, что условно положительный результат анализа не означает, что у человека коронавирус, поскольку исследования проводятся трижды. Девушка, у которой накануне анализ дал условно положительный результат на COVID-19, госпитализирована, у нее нет проявлений заболевания. У девушки взят повторный анализ. Ее близкие находятся на карантине.

Глава республики просит жителей и гостей Карелии соблюдать меры профилактики, воздержаться от посещения крупных торговых центров, по возможности не пользоваться общественным транспортом, лучше пройти несколько остановок пешком.