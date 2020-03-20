Глава РК обсудил перспективы включения трех районов в Арктическую зону
Глава республики Артур Парфенчиков встретился с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. На своей странице в соцсети он рассказал об итогах встречи в столице.
Глава республики и Сергеев обсудили перспективы включения Калевальского, Сегежского районов и Костомукшского городского округа в Арктическую зону.
«Положительное решение по этим территориям правительство РФ может принять только в случае, если будет научное обоснование»,
- пояснил Парфенчиков.
В начале марта в РАН были направлены необходимые материалы. На встрече Сергеев подтвердил, что все три территории соответствуют критериям Арктических зон. Соответствующее заключение будет подготовлено РАН.
Также они обсудили вопрос о земельных участках на территории Петрозаводска, которые принадлежат Карельскому научному центру и сельскохозяйственной станции.
По словам главы, они заброшены, но вернуть их в хозяйственный оборот невозможно, так как это собственность институтов.
«В КарНЦ готовы рассмотреть возможность передачи земли для нужд региона. Сейчас нам предстоит совместными усилиями разработать механизм отчуждения земель, а также обосновать их дальнейшее использование»,
- добавил глава.
Еще один вопрос, затронутый на встрече, селекция импортных сортов клубники и иных сельхозкультур.
«Выращивание клубники для нашей республики может быть весьма перспективным направлением развития сельского хозяйства. Тем более, что в нашем научном центре накоплен большой опыт селекционной работы»,
- считает руководитель региона.
Фото: vk.com