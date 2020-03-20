Тест жительницы Карелии дал положительный результат на коронавирус

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о положительном результате теста на коронавирус у вернувшейся из-за границы жительницы республики. Исследование проводилось в Центре гигиены и эпидемиологии.

Как написал на своей странице в соцсети Охлопков, был «получен условно положительный результат на коронавирусную инфекцию».

«Результат одного теста нельзя считать стопроцентно достоверным, окончательный диагноз ставится только после выполнения трехкратного анализа и обязательной верификации в референц-лаборатории ООО «Вектор», - подчеркнул министр.

Девушка находится в Республиканской инфекционной больнице. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, проявлений болезни нет.