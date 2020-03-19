В Петрозаводске закрыли бассейны

Из-за угрозы коронавируса в Петрозаводске временно меняется порядок работы спортивных объектов.

Как сообщает паблик «Центр спортивной подготовки», в карельской столице закрыты для посещения бассейны ВСЦ «Акватика» и Физкультурно-оздоровительного комплекса. Вдобавок отменены занятия групп начальной подготовки, мероприятия в рамках тренировочного процесса. Ограничения будут действовать до отмены режима повышенной готовности в Карелии.



По информации издания «Karelia.news», в городе закрыты и другие бассейны. В частности, для посещений закрыты бассейн «Онего» и Н2О. к вечеру 19 марта в городе остался только один функционирующий бассейн на Древлянке.