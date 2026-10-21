Водителям рекомендовали обкатывать зимние шины до сильных морозов

Вращение руля на месте и резкий старт. Эксперт разъяснил, что убивает новые зимние покрышки

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Любую новую зимнюю резину нужно обкатывать до сильных морозов, тогда у водителя будет время, чтобы привыкнуть к поведению машины.

В шипованной резине установленные в протекторе шипы противоскольжения в начале эксплуатации подвижны из-за остатка смазывающего материала, который применяют на производстве, пишут «Известия».

Чтобы шип стабилизировался и занял окончательное положение в протекторе, первые 500-700 км пробега нужно ездить без резких маневров и со скоростью не более 90 километров в час. Опасна интенсивная эксплуатация шиповки на асфальте - резкие разгоны и торможения, вращение руля в стоящем автомобиле.

К фрикционным шинам тоже нужно бережно относиться первые несколько сотен километров. За это время активные элементы зацепления в протекторе адаптируются к полотну, раскрываясь и способствуя лучшему удалению с поверхности протектора тонкой бесцветной пленки, которая остается после вулканизации шины и может влиять на уровень сцепления.

По словам эксперта, для монтажа нового комплекта зимней резины не нужно ждать сильного понижения температуры или снега. Оптимальная температура для обкатки - небольшой «плюс». Шины смогут немного прогреться, что способствует лучшему выведению смазывающего материала из посадочных мест шипов. После обкатки нового комплекта шин рекомендуют проверить балансировку колес.