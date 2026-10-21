Онежских корабелов покажут по телевизору

Съемочная группа проекта «Вместе по России» расскажет, чем восхититься в Карелии

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Карелию снова покажут по телевизору. Съемочная группа проекта «Вместе по России» приехала снимать программу о достопримечательностях региона.

Телепутешественники побывали в гостях морского клуба «Полярный Одиссей». Об этом рассказали в паблике музея. Один из эпизодов программы посвятят онежским корабелам. Когда передача выйдет в эфир, пока не известно.

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На телеканале «Вместе-РФ» выходит цикл программ о путешествиях по России. В каждой программе ведущие со зрителями изучают один регион и отвечают на вопросы - куда заехать, что посмотреть и чем восхититься? «Вместе по России» - это своеобразный гид для путешественников.