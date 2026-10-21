Человек на самокате сбит автомобилем в Петрозаводске

Спасатели работали на месте дорожной аварии на Перевалке

Фото "Петрозаводск говорит"

Вечером во вторник, 20 октября, в Петрозаводске произошла дорожная авария на Перевалке, в которой пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о происшествии в Хвойном переулке поступил на пульт дежурного в 20:15. На место выехали спасатели. Выяснилось, что автомобиль сбил человека, который передвигался на электросамокате. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что туристический налог принес Петрозаводску миллионы рублей в этом году.