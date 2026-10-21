Появились кадры с места гибели супругов в Карелии

Уголовное дело возбуждено в отношении 48-летней жительницы Петрозаводска

Фото ГАИ

Уголовное дело возбуждено в отношении 48-летней жительницы Петрозаводска, устроившей смертельное ДТП в Кондопожском районе 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

Напомним, трагедия произошла около 10:30 на 33-м километре дороги Гирвас-Юстозеро. Водитель автомобиля «Тойота Ярис» не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет с водой и перевернулась на крышу. В результате ДТП погибли 72-летняя женщина и 71-летний мужчина - пассажиры транспортного средства.

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По предварительным данным Госавтоинспекции, петрозаводчанка везла своих родителей на дачу.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшем гибель двух человек. Водитель находится под подпиской о невыезде. По делу проводятся следственные действия.