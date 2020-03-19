Парфенчиков предупредил о мошенниках во время пандемии коронавируса

Мошенники в Карелии не дремлют и придумывают изощренные поводы, чтобы проникнуть в квартиры местных жителей. Глава республики призвал жителей Карелии к бдительности во время угрозы коронавируса.

Артур Парфенчиков написал на своей странице в соцсети о том, что некие лица ходят по квартирам и предлагают провести дезинфекцию помещений от коронавируса за определенную сумму. Более того обманщики представляются сотрудниками администрации и прикрываются неким распоряжением главы.

«Таких распоряжений я не давал, как и другие органы местной и исполнительной власти! Это обман!»

- подчеркнул Парфенчиков. Он настоятельно просит жителей не открывать таким людям двери, не пускать их в квартиру и сразу же обращаться в полицию.



Полиция уже проводит проверку по двум заявлениям от граждан, которым пытались продать лекарства якобы от коронавируса.

Парфенчиков напомнил, что лекарства от этой инфекции нет, а лечение назначает по показаниям врач. Глава попросил жителей республики предупредить близких, и в особенности пожилых родственников.



Ранее сообщалось, что группа неизвестных ходит по домам в Петрозаводске и предлагает приобрести озонаторы от всех болезней, в том числе от коронавируса, за 15 тысяч рублей.