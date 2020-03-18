Маршрутки Петрозаводска оснастили камерами видеонаблюдения

В маршрутных автобусах, перевозящих пассажиров в Петрозаводске, установили камеры видеонаблюдения, рассказали в Госавтоинспекции. Камеры фиксируют обстановка в салоне и по ходу движения.

В дорожной полиции сообщили, что инспекторы вместе с руководителями автотранспортного предприятия просматривают записи с камер и проверяют, насколько водитель соблюдает ПДД.

Так, в одном случае инспекторы зафиксировали, что водитель целый час разговаривал по телефону, держа его в одной руке, а второй управляясь с рулем и переключением передач.

Подобные нарушения фиксируются, после чего водителя наказывают.