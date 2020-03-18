В Карелии отменены свидания с заключенными из-за коронавируса

В связи с угрозой коронавируса в учреждениях ФСИН и следственных изоляторах временно отменяют длительные и краткосрочные свидания. Соответствующее постановление вынес главный государственный санитарный врач ФСИН России. Об этом сообщает паблик УФСИН по РК.

В учреждения уголовно-исполнительной системы запрещено пропускать посетителей и сотрудников с повышенной температурой, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции.Содержащихся под стражей с симптомами или подозрением на коронавирус поручено госпитализировать.

Родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных просят отнестись с пониманием к ограничительным мерам.

В Карелии ограничительные мероприятия введены в ФКУ ИК-1 УФСИН, ФКЛПУ РБ-2 УФСИН, ФКУ ЛИУ-4 УФСИН, ФКУ ИК-7 УФСИН, ФКУ ИК-9 УФСИН, ФКУ СИЗО-1 УФСИН, ФКУ СИЗО-2 УФСИН.