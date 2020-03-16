16 марта 2020, 18:08
Школы на севере Карелии закрыли на карантин
Со вторника, 17 марта, дети в Костомукше, кроме учащихся 9 и 11 классов, перейдут на дистанционную форму обучения
Сегодня власти Костомукши приняли решение закрыть на карантин все школы. Как передает «64 параллель онлайн», с 17 марта образовательный процесс будет организован дистанционно. Ученики 9 и 11 классов в обязательном порядке должны будут посещать школы.
Детские садики переходят временно на систему свободного посещения. Родители будут решать идти их ребенку в сад или нет.
Подчеркивается, что за те дни, когда ребенок не посещал сад, плата взиматься не будет.