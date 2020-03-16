Школы на севере Карелии закрыли на карантин

Сегодня власти Костомукши приняли решение закрыть на карантин все школы. Как передает «64 параллель онлайн», с 17 марта образовательный процесс будет организован дистанционно. Ученики 9 и 11 классов в обязательном порядке должны будут посещать школы.



Детские садики переходят временно на систему свободного посещения. Родители будут решать идти их ребенку в сад или нет.

Подчеркивается, что за те дни, когда ребенок не посещал сад, плата взиматься не будет.