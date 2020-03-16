16 марта 2020, 18:08
Соцсети

Школы на севере Карелии закрыли на карантин

Со вторника, 17 марта, дети в Костомукше, кроме учащихся 9 и 11 классов, перейдут на дистанционную форму обучения

Сегодня власти Костомукши приняли решение закрыть на карантин все школы. Как передает «64 параллель онлайн», с 17 марта образовательный процесс будет организован дистанционно. Ученики  9 и 11 классов в обязательном порядке должны будут посещать школы.

Детские садики переходят временно на систему свободного посещения. Родители будут решать идти их ребенку в сад или нет.

Подчеркивается, что за те дни, когда ребенок не посещал сад, плата взиматься не будет.

Обсудить
просмотр
164430
Метки: 
карантин
новости Карелии
Школа
образование
детский сад