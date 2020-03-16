В Петрозаводске спасли щенков, провалившихся в открытый люк

Карельские спасатели приходят на помощь не только людям, но и братьям нашим меньшим.

Петрозаводчанка обнаружила на территории бывшего завода «Авангард» открытый люк. Внутри находились щенки.

Женщина вызвала спасателей вечером 14 марта, сообщает паблик «Госкомитета Карелии по ОЖ и БН». В итоге животных благополучно достали из-под земли. Щенков передели нашедшей их женщине.