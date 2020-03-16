16 марта 2020, 14:49
В Петрозаводске спасли щенков, провалившихся в открытый люк
Животные попали в западню на территории бывшего завода «Авангард»
Карельские спасатели приходят на помощь не только людям, но и братьям нашим меньшим.
Петрозаводчанка обнаружила на территории бывшего завода «Авангард» открытый люк. Внутри находились щенки.
Женщина вызвала спасателей вечером 14 марта, сообщает паблик «Госкомитета Карелии по ОЖ и БН». В итоге животных благополучно достали из-под земли. Щенков передели нашедшей их женщине.