16 марта 2020, 14:49
Соцсети

В Петрозаводске спасли щенков, провалившихся в открытый люк

Животные попали в западню на территории бывшего завода «Авангард»

Карельские спасатели приходят на помощь не только людям, но и братьям нашим меньшим.

Петрозаводчанка обнаружила на территории бывшего завода «Авангард» открытый люк. Внутри находились щенки.

Женщина вызвала спасателей вечером 14 марта, сообщает паблик «Госкомитета Карелии по ОЖ и БН». В итоге животных благополучно достали из-под земли. Щенков передели  нашедшей их женщине.

Обсудить
просмотр
164414
Метки: 
щенки
Спасатели
новости петрозаводска
открытый люк
Соцсеть