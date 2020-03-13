За три дня 500 человек сделали флюорограмму в передвижном комплексе

Передвижная флюорографическая установка с 11 марта работает в Олонецком районе. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написала глава Минздрава Михаил Охлопков. Комплекс будет работать в районе до 22 марта, без выходных, в две смены – с 8 до 18 часов.

Медицинский комплекс предназначен для проведения массовых профилактических обследований. Установку Республиканского противотуберкулезного диспансера приобрели в конце прошлого года за счет республиканского бюджета. Его стоимость составила около 10 миллионов рублей.

Комплекс позволяет передавать изображения с автоматизированного рабочего места лаборанта в кабинет рентгенолога в ЦРБ. Установка позволяет получать цифровые рентгеновские изображения органов грудной клетки для раннего выявления туберкулеза.

За три дня обследование в передвижном флюорографическом комплексе прошли почти 500 жителей Олонецкого района.

Фото: vk.com