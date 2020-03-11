11 марта 2020, 21:44
Заключенные Карелии сделали танк и подводную лодку к 75-летию Победы
Жюри подводит итоги «Гипербореи» среди заключенных из исправительных учреждений республики
Члены жюри конкурса снежных скульптур УФСИН по РК определят победителя и призеров среди подведомственных исправительных учреждений.
Заключенные создавали из снега скульптуры на тему, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает паблик УФСИН.
В результате у участников получились танки, подводные лодки, фигура солдата, орден «Победа».
Фото: vk.com