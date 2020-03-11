Заключенные Карелии сделали танк и подводную лодку к 75-летию Победы

Члены жюри конкурса снежных скульптур УФСИН по РК определят победителя и призеров среди подведомственных исправительных учреждений.

Заключенные создавали из снега скульптуры на тему, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает паблик УФСИН.

В результате у участников получились танки, подводные лодки, фигура солдата, орден «Победа».

Фото: vk.com