ГИБДД рассказала о наказании для не уступившего дорогу таксиста

Инцидент на улице Ватутина в Петрозаводске попал на видеорегистратор. Запись была сделана утром 24 февраля и опубликована в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Сегодня в Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о наказании для таксиста.

«За невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, водитель автомобиля «Фольксваген Поло», 1968 года рождения, привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ»,

- сообщает дорожная полиция.