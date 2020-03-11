11 марта 2020, 14:50
В Петрозаводске собирают продуктовые наборы для нуждающихся
Жители и гости карельской столицы могут принять участие в благотворительной акции «Добрая корзина»
Благотворительная акция по сбору продуктов питания «Добрая корзина» проходит в столице Карелии до 1 апреля, сообщает паблик «ГБУ СО «КЦСОН РК».
Жители и гости Петрозаводска могут приносить продукты питания с длительным сроком хранения (крупы, макароны, консервы, чай, сахар, растительное масло) на улице Лизы Чайкиной, 9, с 9 до 17 часов.
Продуктовые наборы собирают для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе лиц без определенного места жительства.