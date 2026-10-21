Отец задолжал дочери и отправился на принудительные работы в Карелии

Сортавальцу назначили принудительные работы за неуплату алиментов

Фото создано с помощью Алиса AI

В Сортавале вынесли обвинительный приговор местному жителю по уголовному делу об уклонении от уплаты алиментов на содержание ребенка. Более мягкое наказание, назначенное мужчине ранее, — обязательные работы, — не возымело должного эффекта. Горе-отец не захотел трудоустроиться и ликвидировать накопившуюся задолженность — почти 765 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на срок 5 месяцев с удержанием в доход государства 10 % заработка осужденного.

Приговор не вступил в законную силу, уточнили в паблике Сортавальского городского суда.