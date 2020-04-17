Парфенчиков рассказал о заболевшей коронавирусом семье в Петрозаводске

Сегодня во время прямой линии, посвященной вопросам дистанционного обучения и мер соцзащиты, глава Карелии подробно рассказал о заболевшей коронавирусом семье.

По словам Артура Парфенчикова, дочка, зять и маленький ребенок приехали из Москвы домой в Карелию. Они прописаны в Петрозаводске. В квартире, куда они приехали, находилась мама дочки - пожилая женщина.

По словам Парфенчикова, из шести членов семьи заболели пятеро. Маленький ребенок находится в больнице. Глава добавил, что семья жила на первом этаже в доме на Чкалова и была на карантине. По его словам, из дома они не выходили. Парфенчиков надеется, что контактов у семьи не было. Между тем ранее министр здравоохранения республики писал на своей странице в соцсети о том, что мужчина, находясь на лечении, в нарушение режима самоизоляции выезжал в Москву.

Еще один новый случай коронавируса подтвердился у 74-летней женщины с пневмонией. Ее возможные контакты пока устанавливаются. По словам главы, у всех больных пневмонией берут анализ на коронавирус. Сейчас ежедневно делают 600-650 исследований.

Что касается еще одной заболевшей женщины – жительнице Питкярантского района. То, по словам главы, местная ЦРБ пока не готова к приему больных ковид-инфекцией. В связи с этим ее переводят в Петрозаводск. Парфенчиков подтвердил, что признаков болезни у нее нет, но инфекция подтверждена. В Карелию она вернулась из Санкт-Петербурге, где проходила лечение. Там и подхватила ковид. Парфенчиков отметил, что ее контакты были быстро установлены и надеется, что она не успела заразить других.

По врачу со скорой, у которой выявлен коронавирус, Парфенчиков сказал, что не понимает, почему она продолжала ходить на работу, хотя ее муж был инфицирован. По словам главы, у женщины сейчас пневмония.

По словам главы, медицинские учреждения - сейчас главный источник заражения. По этой причине с признаками ОРВИ всем рекомендовано находиться дома, чтобы врачи приходили на дом.