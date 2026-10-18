Водители пробивали колеса и могли улететь в озеро с дороги в Сегеже

Яма на одной из городских дорог доставила бед автомобилистам

Фото: паблик СЕГЕЖА ONLINE

После проезда по одной из улиц в городе бумажников Карелии у автомобилистов, похоже, один дальнейший путь – до ближайшего шиномонтажа. И это еще хорошо, что не в кювет. О подстерегающей водителей опасности на одной из дорог в Сегеже сообщили очевидцы, а также пострадавшие автовладельцы.

Опасная яма в полколеса находится на дороге в Сегеже в районе съезда с ул. Гористой на мост, рассказали в паблике «СЕГЕЖА ONLINE», призвав водителей не разгоняться и быть осторожнее и внимательнее на этом участке пути. Уже несколько постов об этом появились в последние дни.

«Яма глубокая, на полколеса. В такую дождем залитую в темноте влетишь и – под откос, купаться в озеро»,

– в комментариях подтвердили другие подписчики.

Кому не повезло миновать опасность, угодили в яму и отправились менять и диск, и колесо.

«Администрация когда вы уже наведёте порядок на дороге. Вы ждете более серьёзных аварий», – возмущались горожане.

По словам пользователей Сети, уже пострадали минимум три машины за день.

«Пока стояли ждали ГИБДД, еще две машины повторили мою участь!»

– добавила автор поста.

P.S. Как позже в комментариях отметил кто-то из пользователей, опасную яму заделали.