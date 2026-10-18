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18 октября 2026
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Происшествия

Водители пробивали колеса и могли улететь в озеро с дороги в Сегеже

Яма на одной из городских дорог доставила бед автомобилистам
яма на дороге
Фото: паблик СЕГЕЖА ONLINE

После проезда по одной из улиц в городе бумажников Карелии у автомобилистов, похоже, один дальнейший путь – до ближайшего шиномонтажа. И это еще хорошо, что не в кювет. О подстерегающей водителей опасности на одной из дорог в Сегеже сообщили очевидцы, а также пострадавшие автовладельцы. 

Опасная яма в полколеса находится на дороге в Сегеже в районе съезда с ул. Гористой на мост, рассказали в паблике «СЕГЕЖА ONLINE», призвав водителей не разгоняться и быть осторожнее и внимательнее на этом участке пути.  Уже несколько постов об этом появились в последние дни.

«Яма глубокая, на полколеса. В такую дождем залитую в темноте влетишь и – под откос, купаться в озеро», 

– в комментариях подтвердили другие подписчики.

Кому не повезло миновать опасность, угодили в яму и отправились менять и диск, и колесо. 

«Администрация когда вы уже наведёте порядок на дороге. Вы ждете более серьёзных аварий», – возмущались горожане. 

По словам пользователей Сети, уже пострадали минимум три машины за день. 

«Пока стояли ждали ГИБДД, еще две машины повторили мою участь!» 

– добавила автор поста.

P.S. Как позже в комментариях отметил кто-то из пользователей, опасную яму заделали. 

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