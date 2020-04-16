Охлопков рассказал о состоянии заболевших COVID-19 сотрудниках БСМП

Коронавирус подтвердился у врача станции скорой помощи в Петрозаводске, об этом ранее сообщил глава республики. Министр здравоохранения Карелии на своей странице в соцсети рассказал о состоянии заболевшей.

По его словам, состояние врача удовлетворительное, стабильное. Министр уточнил, что заболевание у женщины на начальном этапе. Она заразилась бытовым путем от мужа, сотрудника одного из немедицинских подразделений БСМП.

По словам Охлопкова, у мужчины наблюдается полная клиника коронавирусной инфекции. Он заболел первым. Министр оценил его состояние как средней степени тяжести. Заболевший проходит лечение в монопрофильном центре на базе Госпиталя для ветеранов войн.

На станции скорой помощи проводятся противоэпидемические мероприятия. 13 сотрудников, которые вступали в контакт с врачом, изолированы. Всех работников обследуют на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 16 апреля, в Карелии коронавирус подтвержден у девятерых.