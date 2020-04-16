Коронавирус подтвержден у врача станции скорой помощи в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о новых заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии. Напомним, сегодня утром стало известно о двух новых случаях заражения в Карелии.

По словам главы республики, два новых случая инфекции подтверждены у жителей Петрозаводска: у мужчины и врача станции скорой помощи. По словам Парфенчикова, лица, с которыми контактировала врач, в том числе пациенты, установлены. Их отправмили на карантин и взяли анализы.

13 сотрудников станции скорой помощи, которые контактировали с заболевшей, находятся на изоляции. Всех остальных также, по словам главы, тестируют на COVID-19. На станции провели дезобработку помещений, установили кварцевые лампы. Также проводятся другие противоэпидемические мероприятия.

Напомним, 14 апреля стало известно о трех новых случаях заражения в Карелии. Одним из заболевших оказался сотрудник одного из немедицинских подразделений БСМП. Подчеркивалось, что по работе мужчина не соприкасался с оказанием медицинской помощи, трудился в отдельно стоящем здании, где нет больных. Его супруга – врач станции скорой помощи, ей было назначено обследование. По словам и.о. главврача БСМП Натальи Алонцевой, супруги вернулись из Петербурга 15 марта.

Таким образом, по данным на 16 апреля, в Карелии официально у девятерых человек подтвержден коронавирус.